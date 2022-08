Sottomesso... alla sorte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sottomesso... alla sorte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RASSEGNATO

Significato/Curiosita : Sottomesso... alla sorte

442 a.c. l'opera appartiene al ciclo di drammi tebani ispirati alla drammatica sorte di edipo, re di tebe, e dei suoi discendenti. altre due tragedie...

Della città il 9 giugno 1980. rieletto una seconda volta nel 1985, ha rassegnato le dimissioni nell'aprile 1987. dal 1987 al 1990 è stato assessore per... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

sottomesso e fedele; Verbo coniugato... dal sottomesso ; Reso succube, sottomesso ; sottomesso ... come un bue; Si balla in vari dancing; Un pugnale dalla caratteristica lama; Lo spietato criminale dei romanzi di Marcel alla in; È simile alla giraffa; Un tiro mancino della sorte ; Il titolo di Letizia, la consorte di Filippo VI; La si può fare a sorte ; Riffa, sorte ggio;