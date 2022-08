Il sacerdote in caserma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sacerdote in caserma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : CAPPELLANO MILITARE

Significato/Curiosita : Il sacerdote in caserma

Giuseppe (santiago altolaguirre altolaguirre), sacerdote trinitario, martire beato roberto nutter, sacerdote domenicano, martire beata sancia di leon, sposa...

Un cappellano maggiore (o vicario castrense, da castrum). inizialmente dipendenti dal vescovo locale, con il passare dei secoli i cappellani militari divennero... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

