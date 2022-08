Per praticarlo si utilizza un ago sterile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per praticarlo si utilizza un ago sterile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PIERCING

Significato/Curiosita : Per praticarlo si utilizza un ago sterile

Molto raramente, nella pratica sono possibili lesioni, per inserimento troppo profondo dell'ago, a qualsiasi sito del corpo, compresi il cervello, qualsiasi...

piercing o body piercing (dall'inglese to pierce, "perforare") indica la pratica...

