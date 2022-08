Si leggono in coda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si leggono in coda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OD

Significato/Curiosita : Si leggono in coda

Parlanti portoghese leggono e capiscono lo spagnolo con molta facilità, mentre gli ibofoni sono capaci di leggere quasi tutto in portoghese ma capiscono...

Dexter – occhio destro nell'esame dell'acutezza visiva od. – abbreviazione che sta per odierno od odierna. olive drab — espressione inglese che designa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

