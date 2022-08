Fu un laboratorio spaziale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu un laboratorio spaziale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPACELAB

Significato/Curiosita : Fu un laboratorio spaziale

La stazione spaziale internazionale (nota anche con l'acronimo iss dall'inglese international space station) è una stazione spaziale in orbita terrestre...

– se stai cercando l'omonimo brano dei kraftwerk, vedi spacelab (brano musicale). lo spacelab è un laboratorio riutilizzabile che volò nello spazio a... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

