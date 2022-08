Gruppo di soldati a guardia di una fortezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruppo di soldati a guardia di una fortezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : GUARNIGIONE

Tedeschi decidono di insediarsi all'interno della fortezza. la stessa notte, due soldati di guardia si accorgono della presenza di un misterioso bagliore...

La guarnigione (dal francese garnison, a sua volta derivato dal verbo garnir, "equipaggiare", "armare") è un raggruppamento di unità militari terrestri... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

