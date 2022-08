Fingere... i propri sentimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fingere... i propri sentimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SIMULARE

Significato/Curiosita : Fingere... i propri sentimenti

L'ipocrisia (dal greco pµa «fingere») è un atteggiamento, comportamento o vizio di una persona che volontariamente finge di possedere credenze...

Situazione di pericolo o come semplice reazione da contatto, al fine di simulare uno stato di morte. è un comportamento presente sia tra gli invertebrati...

