Fatto espressamente per un determinato scopo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fatto espressamente per un determinato scopo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : APPOSITO

Significato/Curiosita : Fatto espressamente per un determinato scopo

Partecipino enti pubblici (non imprenditori) e sia prevista espressamente in statuto la mancanza di scopo lucrativo, l'atto costitutivo di una società consortile...

Saluta la moglie, lasciandola a prostituirsi sul marciapiede. giovanni apposito è un imprenditore amareggiato dalle insinuazioni della stampa scandalistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

