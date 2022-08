La fase acuta d una crisi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fase acuta d una crisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PAROSSISMO

Significato/Curiosita : La fase acuta d una crisi

la pancreatite acuta è una flogosi acuta del pancreas, si manifesta rapidamente e al contrario della pancreatite cronica, salvo esiti di lesioni necrotiche...

Modesta durato quasi due mesi, il 28 agosto si è verificato un ulteriore parossismo. nell'ultimo secolo sono riportati circa 26 episodi durante i quali si...

Altre definizioni con fase; acuta; crisi; Si ha in fase di luna nuova; La fase di primo utilizzo del motore di un veicolo; fase non necessaria per la stampa di foto digitali; fase cruenta della pesca del tonno; La voce più acuta di un coro polifonico; È acuta quella dei bimbi; Vede acuta mente; Il felino dalla vista più acuta ; È propria di un governo sull orlo della crisi ; Ricorrenti come certe crisi ; Aprono la crisi ; Un riassetto del governo dopo una crisi ; Cerca nelle Definizioni