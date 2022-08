Così è detto il coma causato dall abuso di alcool - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è detto il coma causato dall abuso di alcool. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ETILICO

Significato/Curiosita : Cosi e detto il coma causato dall abuso di alcool

abuso di alcool durante una cena, alcolismo e cirrosi epatica, pancreatite acuta o anche, secondo le caratteristiche della febbre, tifo addominale, e...

Il 22 dicembre 2004: "l'alcol etilico da sottoporre alla denaturazione deve possedere un tenore effettivo di alcol etilico non inferiore a 83% in volume... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

Altre definizioni con così; detto; coma; causato; dall; abuso; alcool; così è detta la conservazione sotto sale; così si può chiamare un lavoratore freelance; così viene talvolta chiamato l autobus; così è il biglietto per chi fa il... portoghese; Il Simòn sudamericano detto Libertador; Il gioco detto tavola reale; Era detto CEE; La Bianca attrice e conduttrice di detto Fatto; Si coma nda a bacchetta; Il coma ndante Fred di The Handmaid s Tale; coma ndante cartaginese fratello di Annibale; coma ndano i plotoni; causato , determinato; causato da un imprevisto, produce un attesa; Quella renale è dolore causato dai calcoli; Colorito giallo causato dall eccesso di bilirubina; La distanza massima di un satellite dall a Terra; Espulsione dall a patria; Così e detta l uscita del Regno Unito dall a UE; Buttare dall a finestra; abuso , angheria; Intossicazione da abuso di bevande alcoliche; Il suo abuso può provocare eccitazione; L’abuso dello scroccone; Un tipo di alcool ; Ha ecceduto con l alcool ; Non sopportano l alcool ; Un comunissimo alcool ; Cerca nelle Definizioni