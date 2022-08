Un breve fumetto perlopiù orizzontale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un breve fumetto perlopiù orizzontale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STRISCIA

Significato/Curiosita : Un breve fumetto perlopiu orizzontale

I grandi del fumetto, su guidafumettoitaliano.com. url consultato il 31 agosto 2017. ^ edizione in bianco e nero in formato orizzontale, con una striscia...

striscia – porzione di territorio lunga e stretta (ad es. striscia di gaza, striscia di aozou, striscia di arabat) striscia la notizia – programma televisivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

Il fumetto della DC Comics con Boston Brand; T Challa è nera in un fumetto della Marvel; Il Corto, fumetto di Hugo Pratt; Film con Warren Beatty tratto da un fumetto ; Fusto perlopiù sotterraneo che ricorda una radice; Generici suoni poco armonici e perlopiù sgradevoli; Così si definisce un cielo grigio e perlopiù tetro; Attività lavorative perlopiù manuali; Al contrario del 9 orizzontale , è solitario; Il 19 orizzontale visto allo specchio; Né verticale né orizzontale ; Scendere di quota lentamente, restando orizzontale ;