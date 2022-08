Annullare un impegno o un obbligo precedentemente preso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Annullare un impegno o un obbligo precedentemente preso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : DISDETTARE

Significato/Curiosita : Annullare un impegno o un obbligo precedentemente preso

Spiegandogli che il suo amore è l'unica cosa che può dargli. caroline decide di annullare l'evento mandando via tutti con la scusa della fuoriuscita di gas, ma...

Cliente. secondo il codice delle assicurazioni, il cliente ha diritto a disdettare qualsiasi polizza poliennale con preavviso di 60 giorni, senza la quale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

