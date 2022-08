Un vetro lattiginoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vetro lattiginoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OPALINO

Significato/Curiosita : Un vetro lattiginoso

Il vetro è un materiale ottenuto tramite la solidificazione di un liquido non accompagnata dalla cristallizzazione. i vetri sono solidi amorfi, dunque...

Per vetro opalino (o opaline o vetro lattimo) s'intende un vetro lattiginoso, che può essere bianco o colorato, ed è reso translucido o opaco con l'aggiunta... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

