Uno degli squali più pericolosi per l uomo - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : CARCARINO

Significato/Curiosita : Uno degli squali piu pericolosi per l uomo

Numero di attacchi all'uomo se non si considera il longimanus, che da solo conta più attacchi di tutti quelli degli altri squali messi insieme. diversamente...

Lo squalo leuca (carcharhinus leucas müller ed henle, 1839) o squalo zambesi (da non confondere con lo squalo toro vista la nomenclatura di "bull shark"... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

