Università americana il cui colore è il cremisi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Università americana il cui colore è il cremisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : HARVARD

Significato/Curiosita : Universita americana il cui colore e il cremisi

Harvard crimson. le squadre sportive universitarie prendono il nome dal colore di harvard: il cremisi. la squadra di atletica di harvard si sfida in competizioni...

Disambiguazione – "harvard" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi harvard (disambigua). l'università harvard (in inglese: harvard university)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

