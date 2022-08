La torre da cui prega il muezzin - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La torre da cui prega il muezzin. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MINARETO

Significato/Curiosita : La torre da cui prega il muezzin

Ha sei. la kutubiyya, o minareto della moschea della kutubiyya, di marrakesh (marocco), età almohade (xii secolo). tale minareto funse da prototipo per... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con torre; prega; muezzin; Materiale della torre di chi si isola dalla realtà; La sua torre sfidò la divinità; Una torre duecentesca a base ottagonale ad Asti; Il torre compianto co-autore di Boris; Dopo così prega ndo; Mobili per prega re; prega Isi nell Aida; La corona per prega re; Torre della moschea da cui canta il muezzin ; L unico Dio per il muezzin ; Lo ascende il muezzin ; Lo legge il muezzin ;