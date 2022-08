Tessuto e righe sottili pancetta toscana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto e righe sottili pancetta toscana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RIGATINO

Significato/Curiosita : Tessuto e righe sottili pancetta toscana

rigatino viene preparato dividendo la carne dalla cotenna, ma lasciando quest'ultima attaccata ad una estremità per poter poi ricoprire il rigatino stesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con tessuto; righe; sottili; pancetta; toscana; Li usano i sarti per appuntare il tessuto ; Danzatrice indiana tessuto variopinto; tessuto ghiandolare, sensoriale o di rivestimento; tessuto a quadrettini colorati ing; Un righe llo che misura 10 cm; Organizza i dati in colonne e righe ; La accende l attaccabrighe ; Bianco, oppure a righe o quadri di varia misura; La costata di manzo servita in fettine sottili ; Reti sottili per catturare uccelli; Radici sottili delle piante; sottili assi di legno di rivestimento; pancetta a Londra; pancetta di maiale affumicata; Un venditore di coppa e pancetta ; È fatta con uova e pancetta ; La città toscana dell alabastro; Scrisse il ditirambo Bacco in toscana ; Località di mare toscana nota per il suo carnevale; Le Apuane in toscana ; Cerca nelle Definizioni