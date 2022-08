Tempio ebraico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tempio ebraico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Tempio ebraico

Il monte del tempio (in ebraico: , har habáyit, in arabo: al-haram al-sharif «il nobile santuario», noto anche come spianata...

sinagoga. disambiguazione – se stai cercando notizie sulla rappresentazione allegorica nell'arte medievale, vedi sinagoga (allegoria). una sinagoga (dal...