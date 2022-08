È tagliente in sala operatoria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È tagliente in sala operatoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BISTURI

Significato/Curiosita : E tagliente in sala operatoria

Lo strumentista è una figura professionale fondamentale nell'ambito di un'équipe operatoria. è in genere un infermiere specializzato ma la funzione di...

Cercando il programma andato in onda su italia 1, vedi bisturi! nessuno è perfetto. un bisturi, in medicina, è uno strumento molto affilato utilizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

