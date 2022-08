Straziante... come un dolore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Straziante... come un dolore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ATROCE

Significato/Curiosita : Straziante... come un dolore

Stato d'animo tormentato e angosciato dell'artista: la tela è uno straziante grido di dolore, accentuato dal ritmo vorticoso delle pennellate, mediante le...

^ recensione del concerto ^ accordo.it, accordo - un basso atroce e bravissimo, su accordo.it. url consultato il 7 agosto 2019. ^ diego galeri...

Altre definizioni con straziante; come; dolore; Un dolore straziante ; Colare a picco come una nave; Ampia come una stanza; Durante il fascismo fu usato come surrogato del tè; Altrimenti nota come frac; Limite della porta o del dolore ; Così è detto un dolore continuo, che non passa; dolore che interessa i nervi; Svenimento o dolore improvviso; Cerca nelle Definizioni