Lo stato neonatale di una pianta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stato neonatale di una pianta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lo stato neonatale di una pianta

Neonati tende ad assumere una colorazione giallastra: è un sintomo del cosiddetto ittero neonatale causato da un eccesso di accumulo di bilirubina. se il valore...

Per germoglio si intende il prodotto del seme vegetale quando questo viene interrato. in alternativa, per germoglio si intende il giovane ramoscello o...