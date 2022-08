Squadra di calcio emiliana neroverde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Squadra di calcio emiliana neroverde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SASSUOLO

Significato/Curiosita : Squadra di calcio emiliana neroverde

Città emiliana. da qui fino alla promozione in serie b del 2008, il club neroverde disputa le proprie partite interne allo stadio enzo ricci di sassuolo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sassuolo (disambigua). sassuolo (sasól in dialetto modenese) è un comune italiano di 40 813... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

