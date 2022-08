Lo sport in cui si concorre per la Coppa Davis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sport in cui si concorre per la Coppa Davis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TENNIS

Significato/Curiosita : Lo sport in cui si concorre per la coppa davis

(a) assente dal torneo; (z#) zona gruppo coppa davis/fed cup (con indicazione numero); (po) play-off coppa davis o fed cup; vinto un (o) oro, (f-a) argento...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tennis (disambigua). il tennis (il nome può essere tradotto in italiano con un termine arcaico... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

