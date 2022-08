Spesso devono essere accompagnati da adulti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spesso devono essere accompagnati da adulti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BAMBINI

Significato/Curiosita : Spesso devono essere accompagnati da adulti

Telefono cellulare). spesso è facilmente distratto/a da stimoli esterni (per gli adolescenti più grandi e negli adulti, possono essere compresi pensieri...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bambino (disambigua) o bambini (disambigua). un bambino (anche bimbo o fanciullo) è l'essere umano nell'intervallo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

