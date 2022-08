Sinonimo di necroforo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sinonimo di necroforo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Sinonimo di necroforo

Coccinelle, necrofori, porcellini di terra, forfecchie, in certi casi opilioni e vermi. si nutre anche d'invertebrati morti, p.es. cadaveri di lumache. vive...

Culture si ritiene, per superstizione, che il becchino porti sfortuna. nel cinema celebre è il becchino di per un pugno di dollari che opera nella cittadina...