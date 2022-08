Un servizio non più obbligatorio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un servizio non più obbligatorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LEVA

Significato/Curiosita : Un servizio non piu obbligatorio

Voce principale: servizio militare. il servizio militare di leva in italia (formalmente coscrizione obbligatoria di una classe, popolarmente naja) indica...

leva – termine economico che indica il moltiplicatore di un'opzione o di un warrant leva operativa – indicatore della gestione dell'impresa leva – macchina...

