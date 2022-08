Sentimento che si dice renda verdi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sentimento che si dice renda verdi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INVIDIA

Significato/Curiosita : Sentimento che si dice renda verdi

Italy che stavano formandosi nel mondo. molte altre volte il sentimento di italianità e il legame con i suoi simboli – tricolore compreso – nacque o si rinforzò...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi invidia (disambigua). «fu il sangue mio d'invidia sì riarso che se veduto avesse uomo farsi lieto, visto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con sentimento; dice; renda; verdi; sentimento di avversione verso qualcuno; sentimento umanitario; Ispirati da sentimento religioso; Un sentimento che si suscita; La festa del 25 dice mbre; Si dice di fotografie poco nitide; Chi lo dice , evita una ripetizione; Si dice di piano ingegnosissimo; Mangiarlo a merenda significa che non c azzecca; La morale è sempre quella, fai merenda con __; L attore Merenda ; Un alternativa referenda ria; Un bosco di sempreverdi ; Percorre piste verdi , blu, rosse e nere; Opera di verdi tratta da Il re si diverte, di Hugo; Varietà di mele verdi ; Cerca nelle Definizioni