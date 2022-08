La scienza che studia le forme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scienza che studia le forme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GEOMETRIA

Significato/Curiosita : La scienza che studia le forme

le scienze sociali o scienze umane sono quell'insieme di discipline che si occupano di studiare l'essere umano e la società attraverso l'impiego del metodo...

La geometria (dal latino: geometria e questo dal greco antico: eµeta, composto dal prefisso geo che rimanda alla parola = "terra" e µeta, metria... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

