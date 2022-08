Scelti dagli elettori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scelti dagli elettori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VOTATI

Significato/Curiosita : Scelti dagli elettori

A eccezione della valle d'aosta che ne ha uno). ^ grandi elettori, ecco chi sono i 58 scelti dalle regioni. solo sei donne e un grillino, su la repubblica...

Più votato. in assenza di tale condizione, si procede con un secondo turno elettorale, sotto forma di ballottaggio tra i due candidati più votati oppure... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con scelti; dagli; elettori; scelti mediante voto; Raccolte di brani scelti ; scelti dai votanti; scelti secondo il proprio gusto; Vi si mettono in mostra medagli e e trofei; Unità di misura di lunghezza usata dagli astronomi; Pietra preziosa intagliata per medagli oni; Protegge diversi oggetti dagli urti; La delega che il governo riceve dai suoi elettori ; elettori che non vanno a votare; Indica gli elettori recatisi alle urne; Accoglie gli elettori ;