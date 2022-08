Salsa francese che si accompagna alle carni rosse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salsa francese che si accompagna alle carni rosse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BERNESE

Significato/Curiosita : Salsa francese che si accompagna alle carni rosse

Quello che ha ottenuto grande popolarità. importante è segnalare che non tutti i ceviche sono a base di pesce, per esempio si usano anche le carni rosse, i...

La salsa bernese o salsa bearnaise o semplicemente la bernese (in francese sauce béarnaise), è una salsa di condimento di origine francese.

