Ricetta romana con interiora di piccoli animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricetta romana con interiora di piccoli animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Ricetta romana con interiora di piccoli animali

Termine con il quale si indicano parti delle interiora degli animali di piccola taglia come agnello, coniglio o pollame. è il vezzeggiativo di corata,...

Tradizionali, come il fritto di coratella, la coratella in umido, la coratella con i carciofi della tradizione culinaria romana. ^ coratèlla, su vocabolario – treccani...