Precede sempre l atterraggio - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : DECOLLO

Significato/Curiosita : Precede sempre l atterraggio

Singolo motore di solito si traduce in un atterraggio di emergenza precauzionale, con una deviazione per l'atterraggio in un aeroporto, invece di continuare...

Possibile diminuire sia la corsa di decollo (la distanza percorsa con le ruote sulla pista) che la distanza di decollo (la distanza necessaria per superare... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con precede; sempre; atterraggio; Riassunto di quanto avvenuto in precede nza; Stile architettonico che precede tte il gotico; In musica può precede re una fuga; precede Giorgio sul calendario; Il pronipote di Nonna Papera sempre affamato; Sono sempre più leggeri quelli delle biciclette; Uno con la battuta sempre pronta; Va sempre stretto a un dado; atterraggio a... Chicago ing; Viene abbassato prima dell'atterraggio dell'aereo; Campo di atterraggio ... in città; Si azionano per l'atterraggio ;