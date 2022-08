Piegamenti sulle braccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piegamenti sulle braccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FLESSIONI

Significato/Curiosita : Piegamenti sulle braccia

Tutto il diaframma nel suo complesso. i piegamenti sono un esercizio di base nell'educazione fisica. i piegamenti possono anche essere eseguiti in piedi...

Manubri o ai cavi). ^ mabel bocchi, ti senti giù di forma buttati sulle flessioni, in la gazzetta dello sport, 16 maggio 2008. ^ giuliana cassani, voi come... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

