Si perde quando si tradisce la parola data - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si perde quando si tradisce la parola data. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FACCIA

Significato/Curiosita : Si perde quando si tradisce la parola data

Nascosti: si sa che flaubert era un perfezionista della scrittura e si faceva un vanto di essere alla perenne ricerca de le mot juste (la parola giusta)...

faccia – parte frontale, visibile di un oggetto viso (detto anche faccia, volto) – faccia umana faccia – uno dei poligoni che compongono il bordo di un... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

