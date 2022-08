Per qualcuno una conferenza, per altri una scuola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per qualcuno una conferenza, per altri una scuola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SEMINARIO

Significato/Curiosita : Per qualcuno una conferenza, per altri una scuola

Isbn 9780743259262. conferenza di casablanca conferenza di potsdam conferenze degli alleati durante la seconda guerra mondiale altri progetti wikiquote...

Disambiguazione – se stai cercando il metodo di insegnamento, vedi seminario (istruzione). il seminario è l'istituzione della chiesa cattolica dedicata alla formazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con qualcuno; conferenza; altri; scuola; Lo commette chi uccide qualcuno ; Si dice quando ci si presenta a qualcuno ; Svelare i segreti di qualcuno : scoprire gli __; Il liberare qualcuno da un obbligo; È la maggiore corda di una circonferenza ; La massima corda di una circonferenza ; Lo sono circonferenza , parabola, iperbole, ellisse; Rapporto fra circonferenza e diametro del cerchio; Superare tutti gli altri , distinguersi; altri menti nota come frac; Ha il collo più lungo degli altri animali; L articolo per altri ; Enigmatico pittore della scuola veneta del 500; scuola dove si insegna pittura e disegno: liceo __; Insegnante della scuola primaria; Si usano per colorare a scuola oltre ai pennarelli; Cerca nelle Definizioni