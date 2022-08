Parte più scura e croccante del pane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte più scura e croccante del pane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CROSTA

Significato/Curiosita : Parte piu scura e croccante del pane

Semolato. lo strudel di mele viene servito fresco e croccante, freddo o caldo. spesso si applica una parte di polvere di zucchero al velo. occasionalmente...

Fra 4 (crosta oceanica) e 70 chilometri (crosta continentale). il nostro pianeta è formato da gusci concentrici di materiale diverso: la crosta terrestre... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con parte; scura; croccante; pane; Recondito, in disparte ; C è chi parte con questa in resta; Comune di Parigi su cui sorge parte de La Défense; parte mediana del dente; Grossa ciliegia scura ; Convoglia l aria scura del camino: canna __; Particolari minimi e trascura bili; Ragazza scura di capelli; Dolce sardo croccante con miele e mandorle fra; Prodotto da forno lungo e croccante ; Il pane sardo sottile e croccante ; Un croccante per i gelati; Si vende a pane tti; Insieme ai canditi nel pane ttone; Uno dei suoni dell orologio o delle campane ; Il luogo di lavoro del pane ttiere; Cerca nelle Definizioni