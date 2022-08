Non più ritrovate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non più ritrovate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DISPERSE

Significato/Curiosita : Non piu ritrovate

^ giorgio vasari, le vite de' piu eccellenti pittori scultori, e architettori, apresso i giunti, 1568.

L'interezza del popolo verrà restaurata con il ritorno delle 10 tribù rimaste disperse per tutto il mondo. anche oggi sono molti i rabbini che si impegnano nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

