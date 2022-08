Nome comune del mollusco Pecten jacobaeus - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome comune del mollusco Pecten jacobaeus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAPASANTA

La capasanta, o conchiglia di san giacomo (pecten jacobaeus, linnaeus, 1758), è un mollusco bivalve della famiglia pectinidae. le due valve della conchiglia...

Spostarsi di tale animale ha dato il nome al teorema della capasanta in meccanica dei fluidi. la capasanta è un essere vivente ermafrodita e viene particolarmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

