Un motto di D Annunzio: Memento __ semper - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un motto di D Annunzio: "Memento __ semper". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Un motto di d annunzio: memento __ semper

Motti dannunziani. memento audere semper è una locuzione in lingua latina coniata dallo scrittore e poeta italiano gabriele d'annunzio. la locuzione significa...

