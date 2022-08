Il levriero russo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il levriero russo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BORZOI

il levriero russo o borzoi è una razza canina di origine russa riconosciuta dalla fci (standard n. 193, gruppo 10, sezione 1). il suo nome originale:...

Altre definizioni con levriero; russo; Casa di moda che ha come simbolo un levriero ; Nome della razza canina del levriero russo rus; Il levriero irlandese in inglese irish __ ing; Arcipelago russo dell Artico; Bollitore russo per il tè; Vasto lago russo ; La cantava Giuni russo : Un __ al mare; Cerca nelle Definizioni