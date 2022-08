Impalpabile, aereo, vago - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impalpabile, aereo, vago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ETEREO

Significato/Curiosita : Impalpabile, aereo, vago

Solventi per molte reazioni. l'esempio più comune, nonché "etere" per antonomasia, è l'etere etilico, o dietiletere, avente formula di struttura ch3-ch2-o-ch2-ch3... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con impalpabile; aereo; vago; impalpabile , aereo; Quella nera registra i dati di volo dell aereo ; La parte dell aereo in cui si trovano i passeggeri; Parte della fusoliera dell aereo con il pilota; In testa all aereo ; Ricreazione, svago ; In modo vago e indeterminato; Girovago , errante; La moglie del dottor Zivago ; Cerca nelle Definizioni