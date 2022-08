In grammatica può essere maschile o femminile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In grammatica può essere maschile o femminile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GENERE

Significato/Curiosita : In grammatica puo essere maschile o femminile

grammatica napoletana standard. il napoletano è una lingua flessa: per esempio, i sostantivi e i pronomi sono flessi nel genere (femminile, maschile e...

Le specie secondo caratteristiche comuni genere grammaticale – in linguistica, categoria grammaticale genere – in matematica, modalità di classificazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

