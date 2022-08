Fucile a due canne usato per la caccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fucile a due canne usato per la caccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DOPPIETTA

Significato/Curiosita : Fucile a due canne usato per la caccia

con due canne una sopra l'altra; fucile a canne mozze, fucile da caccia a canne lisce affiancate (doppietta) a cui sono state mozzate le canne; lupara...

Termine doppietta ha diversi significati: doppietta – un fucile dotato di due canne lisce doppietta – in numismatica, nome di una moneta doppietta – una... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

