I fratelli Wright sono tra i suoi pionieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I fratelli Wright sono tra i suoi pionieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AVIAZIONE

Significato/Curiosita : I fratelli wright sono tra i suoi pionieri

Collettivamente come fratelli wright, furono due ingegneri e inventori statunitensi, annoverati tra i più importanti aviatori dell'epoca pionieristica. sono in generale...

Estensione può includere anche gli aerostati. suddivisa in aviazione militare e aviazione civile, ha avuto degli sviluppi notevoli nel corso degli anni... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

