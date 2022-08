Fondamentale per i sub - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fondamentale per i sub. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ZAVORRA

Significato/Curiosita : Fondamentale per i sub

Tra una sub-nana bruna ed un comune pianeta non è, perciò, univoca; tuttavia, gli astronomi tendono a considerare un connotato fondamentale per distinguere...

Contiene citazioni di o su zavorra wikizionario contiene il lemma di dizionario «zavorra» wikimedia commons contiene immagini o altri file su zavorra... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con fondamentale; La legge fondamentale dello Stato; È fondamentale nei film; Principio fondamentale ; Ingrediente fondamentale della torta caprese; Cerca nelle Definizioni