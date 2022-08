Era geologica attualmente in corso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era geologica attualmente in corso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CENOZOICO

Significato/Curiosita : Era geologica attualmente in corso

L'era geologica del cenozoico. ha inizio alla fine del pliocene, l'ultima epoca geologica del neogene, 2,58 milioni di anni fa ed è tuttora in corso. questo...

Commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su cenozoico (en) cenozoico / cenozoico (altra versione), su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con geologica; attualmente; corso; Suddivisioni della cronologia geologica ; L epoca geologica in corso; Una lunga parentesi geologica ; Parentesi geologica ; Curvo come può esserlo il corso di un fiume; Piccolo corso d acqua di montagna; In un discorso , può esserne il centro; Si proclama alla fine del concorso ; Cerca nelle Definizioni