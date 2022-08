La emette il giudice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La emette il giudice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SENTENZA

Significato/Curiosita : La emette il giudice

il giudice dell'udienza preliminare (in acronimo gup) in italia è la figura preposta a decidere, durante l'udienza preliminare, sulla richiesta del pubblico...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sentenza (disambigua). la sentenza (dal latino sententia, derivato del verbo sentire, 'ritenere...

L anagramma di artico... che emette luce; Non lo emette lo stoico; Lo emette il neonato; Può emette rlo il giudice su richiesta del PM; Il giudice d Israele che allevò Samuele; Fu sommo sacerdote e giudice d Israele; Il quinto giudice d Israele; Cantante ed ex giudice di Italia s got talent;