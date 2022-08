Dimenticata... come una chitarra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dimenticata... come una chitarra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCORDATA

Significato/Curiosita : Dimenticata... come una chitarra

Johann georg staufer nel 1823. è anche conosciuto come chitarra-violoncello, chitarra d'amore o chitarra ad arco. è un ibrido tra il violoncello, del quale...

Nessuno nessuno/eppur mi son scordato di te è un singolo del 1971 della formula 3; entrambi i brani sono composti da lucio battisti su testi di mogol.... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con dimenticata; come; chitarra; L indimenticata Carrà; L indimenticata Mondaini; La Wertmuller indimenticata regista; L indimenticata Toffa de Le iene; Ampia come una stanza; Durante il fascismo fu usato come surrogato del tè; Altrimenti nota come frac; Albero conosciuto in botanica come Punica granatum; Morsetto che si applica sul manico della chitarra ; Calibrare le note di una chitarra ; La chitarra per accompagnamento; Un antica chitarra ; Cerca nelle Definizioni