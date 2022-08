Lo si deve fare in bici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si deve fare in bici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PEDALARE

Significato/Curiosita : Lo si deve fare in bici

Significati, vedi bicicletta (disambigua). la bicicletta (spesso abbreviata in bici) è un veicolo azionato dalla forza muscolare umana degli arti inferiori...

Della ruota posteriore. non è perciò possibile pedalare a vuoto all'indietro, né smettere di pedalare, a meno che non si voglia rallentare bruscamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con deve; fare; bici; deve essere chiara quella dello speaker; Per poter sentirla, si deve gridare; deve esserlo un bel gioco; Pianta che deve il nome al botanico Pierre Magnol; Si intrecciano per fare panieri; fare armi e bagagli; Spinto a fare ; Vuole fare sempre di testa propria; Sono sempre più leggeri quelli delle bici clette; Lo sono nigeriani, senegalesi e libici ; Il rumore... delle forbici ; In bici ; Cerca nelle Definizioni