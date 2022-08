Deficit, passivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deficit, passivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DISAVANZO

Significato/Curiosita : Deficit, passivo

Il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (in inglese noto come attention deficit hyperactivity disorder oppure con l'acronimo adhd) è un disturbo...

Nella contabilità di stato il deficit pubblico, o disavanzo pubblico, è la situazione contabile dello stato dovuta a mala gestione ed incompetenza governativa... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con deficit; passivo; Quello tra deficit e pil si usa in economia; Lo sono i bilanci in deficit ; Sindrome che dà deficit nell interazione sociale; Fine... di deficit ; Si ha se l attivo supera il passivo ; passivo e attivo in banca; Bilancia il passivo ; Parassita dell intestino a cui è assimilato chi è passivo ad ogni stimolo; Cerca nelle Definizioni